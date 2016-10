Rombongan dari Jepang Kunjungi SMP Almazaya dan SMK Maestro

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rombongan dari Community Emergency Management Institute Japan (CEMIJ) berada di Provinsi Kalsel selama lima hari, dan hari ini Senin (10/10/2016) mereka mengunjungi SMP Almazaya dan SMK Maestro di Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan itu, lima orang dari Jepang yang bergelar profesor dan doktor melakukan praktik di hadapan siswa bagaimana ‎penanganan kedaruratan jika ada musibah bencana.

Mereka mengaku sangat senang berada di Banjarmasin. "Saya sangat senang berada di Banjarmasin," kata Director General of CEMIJ, Prof Yuki Nakayama.

Selain Yuki Nakayama, dalam rombongan itu ada juga Direktur International Program Hitoshi Igarashi, Director International Program Emergency Care Advanced Hideaki Yoshimura, Data Analisis Spesialis Takashi Yonekura, Emergency Care Advance Yuji Morino.

Selaku senior Advisor to the Minister for Social Accessibilities Ministry of Social Affair of Republic Indonesia, Mu'man Nuryana, Ph.D mengatakan pendidikan life skill untuk kedaruratan sangat penting.

"Karena kita di daerah lain bisa jadi leader atau pemimpin dalam penanggulangan musibah. Jika kita menguasai teknis keilmuannya maka itu akan berguna jika ada musibah di sekitar kita, termasuk bagaimana teknis melakukan penolongan kedaruratan dengan benar. Karena belum tentu yang melakukan pertolongan dengan cara yang benar," kata Staff ahli bidang asesibilitas sosial, kemensos, Mu'man Nuryana PhD.