Ayo Saksikan! Ada Parade Band di SMAN 6 Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Untuk memeriahkan puncak HUT SMAN 6 Banjarmasin yang ke-36, OSIS dan MPK SMAN 6 Banjarmasin akan mengadakan Parade Band All genre.

Event musik bagi remaja Rencananya bakal diadakan pada Minggu, (23/10/2016) di SMAN 6 BanjarmasiN mulai pukul 08.30-selesai.

Salah satu pengisi acara Wibisono mengatakan diajang ini Roa yang berada dibawah binaannyaakan turut tampil sebagai bintang tamu.

Roa tampil juga diacara ini. Doakan semoga acaranya sukses," kata Wibi.

Untuk pertemuan teknik kata Wibi setahu di bakal digelar pada 14 Oktober nanti di Aula SMAN 6 Banjarmasin mulai pukul 14.00-selesai.

Di event ini selain Roa juga akan menampilkan bintang tamu lain seperti South Districk Borneo, Kacamata Pecah, South My Paradise Dan Carantivore.

"Ada juga homeband, Smoking Area Dan Cocopandans," lanjutnya.

Acara juga akan dimeriahkan penampilan spesial Dj Hen-D. Sementara untuk Parade Band ada Prickly Pumpkins, The Squarpant's, Counting the Days, Rumahberatapmerah, Just For Fun, Silent Destroyer, 1992, Small Drunk, Ilegal product, Black History, Wasaka Borneo raggae, TDF, Metamorfosa, Skateboardcontrol, 0.8 dan Break loose.