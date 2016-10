Harga Emas Antam Stagnan Rp 599.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Rabu (12/10/2016) terpantau stagnan.

Harga jual emas batangan Antam ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 599.000 per gram. Jumlah itu tidak mengalami perubahan dari harga perdagangan kemarin, yakni Rp 599.000 per gram.

Sementara harga buyback (beli kembali) juga terpantau stagnan. Pada hari ini, harga beli kembali berada di angka Rp 523.000 per gram atau tidak mengalami pergerakan dari harga perdagangan kemarin sebesar Rp 523.000 per gram. (Kompas.com)

Berikut adalah harga jual emas batangan Antam sebagaimana dikutip dari situs Logammulia.com:

- emas 2 gram Rp 1.158.000, dengan harga per gram Rp 579.000.

- emas 3 gram Rp 1.719.000, dengan harga per gram Rp 573.000.

- emas 4 gram Rp 2.280.000, dengan harga per gram Rp 570.000.

- emas 5 gram Rp 2.850.000, dengan harga per gram Rp 570.000.

- emas 10 gram Rp 5.650.000, dengan harga per gram Rp 565.000.

- emas 25 gram Rp 14.050.000, dengan harga per gram Rp 562.000.

- emas 50 gram Rp 28.050.000, dengan harga per gram Rp 561.000.

- emas 100 gram Rp 56.050.000, dengan harga per gram Rp 561.000.

- emas 250 gram Rp 140.000.000, dengan harga per gram Rp 560.000.

- emas 500 gram Rp 279.800.000, dengan harga per gram Rp 559.600.