Kristie Bocorkan Sisi Gelap Jessica di Australia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih ingat dengan atasan Jessica Kumala Wongso yang sempat disebut-sebut di sidang, Kristie? Ternyata banyak fakta yang diungkapkan perempuan ini.

Berbagai keterangan diungkapkan Kristie Louis Parker yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang mengungkapkan sisi gelap Jessica ketika di Australia.

Ungkapkan Kristie ini sebenarnya diungkapkan oleh Kristie juga di media Australia, 60 Minute yang diunggah akun Lysanti Lestari. Bahkan lontaran Kristie juga sangat mengejutkan.

Video ulasan mengenai pembunuhan kopi bersianida ini Kristie yang digambarkan dalam ilustrasi video mengungkapkan jika Jessica mengetahui kadar racun untuk membunuh orang.

Ucapan Jessica didengarnya ketika ia mengunjungi Jessica di rumah sakit ketika menjenguknya usai kejadian upaya bunuh diri.

"I visited her she said 'i want to go home, they threating me like i killed someone. If i want to kill someone, i know exactly the right doze."

(Saya mengunjunginya (di rumah sakit) dia bilang ingin pulang karena diperlakukan seperti membunuh orang, jika aku ingin membunuh seseorang, saya tau dosis yang tepat).