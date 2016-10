Perusahaan Lokal Mau Tambah Modal dengan Mudah? Begini Caranya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perusahaan yang memerlukan tambahan modal dapat melakukan penawaran saham di pasar modal dengan menerbitkan saham, obligasi, sukuk dan lainnya.

Banyak keuntungan yang dapat dinikmati perusahaan yang go public, jelas Listyorini Dian Pratiwi dari IDX Jakarta pada workshop dengan tema 'Peluang Perusahaan Lokal Go Public' di Hotel fave Banjarmasin, Rabu (12/10/2016).Perusahaan yang go public akan mendapat akses pendanaan dari pasar saham dan tambahan kepercayaan akses pinjaman untuk melakukan ekspansi, perbaikan struktur permodalan dan lainnya.Selain itu juga dapat menikmati insentif pajak melalui tarif lebih rendah dibandingkan perusahaan non-listed.Loyalitas karyawan pun meningkat, karena merasa memiliki. Pengelolaannya pun terbuka karena diawasi banyak pihak, khususnya para pemegang saham serta keuntungan lainnya.Perusahaan yang akan go public prosesnya sederhana saja. Dalam persiapan IPO (penawaran saham perdana) akan dibantu oleh perusahaan penjamin emisi efek sebagai koordinator tim akan membantu menawarkan saham kepada investor.Turut hadir di acara itu Saptono Adi Junarso dari IDX Jakarta, Kepala BEI Perwakilan Banjarmasin M Wira Adibrata, Ali Ridwan Kabag Pengawasan Pasar Modal OJK Regional 9 Kalimantan dan Maulidia Osiana dari Indo Primier Securities Banjarmasin. (*)