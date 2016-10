Terry Membela Rooney Saat Dicemooh Fans Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Kapten timnas Inggris Wayne Rooney akan dicadangkan saat Inggris menghadapi Slovenia di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa.

Rooney dicemooh fans timnas Inggris saat menghadapi Malta di Stadion Wembley.

Melihat hal itu, mantan penggawa timnas Inggris John Terry pun membela kompatriotnya itu.

Terry meminta fans timnas Inggris agar lebih menghormati pemain Manchester United itu.

Pembelaan untuk Rooney tersebut disampaikan Terry dalam akun Instagram miliknya.

"Rooney adalah pencetak gol terbanyak dan akan segera menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di timnas Inggris," tulis Terry.

Wayne Rooney England's highest record goalscorer in the history of our game. Soon to be the most capped player our great country has ever produced. One of the very best players I have seen and had the pleasure playing with in my lifetime and a man who has given everything for England. An absolute LEGEND at Everton,Man Utd,England and world football. We should all show more respect to this great player and man. Let's all get behind Wayne and the England team tomorrow. @waynerooney