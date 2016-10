Moses Band Hibur Pengunjung Odiz Levina Cafe

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bingung mencari tempat santai. Datang saja ke Odiz Levina Cafe malam ini (13/10/2016). Sebab di Cafe Jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar (Rumah Makan Haji Fauzan 2, seberang showroom istana motor) ini bakal ada banyak hiburan.

Salah satu hiburan yang menarik adalah adanya kehadiran band lokal Banua Moses Band.

"Ya Moses band bakal membawakan lagu secara akustik," ujar owner Odiz Levina Cafe, Dj Odiz.

Odiz menambahkan hiburan dan fasilitas lainnya adalah Free Wifi Indiehome, Live Music Accoustic, Live Dj

Performance, Nobar Sport Event & Film Box Office serta banyak menu special OLC ,Dll

"Open daily : 19.30 - Until drop Reservasi : 08525098290 (sury)," lanjut dia.

Nikmati suasana yang nyaman, area parkir yang luas dan dijamin kalian ga bakal kehujanan. "Come 'n feel the taste of OLC," pungkas home Fdj Nashvile HBI ini. (*)