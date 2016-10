Begini Gaya Selfie Raisa Usai Konser Galau di Bandung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Raisa Andriana baru saja menggelar konser tunggal pertama dari rangkaian "Handmade Tour 2016" untuk album ketiganya, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/10/2016). Pada akhir konser, ia tak lupa menyempatkan diri selfie di belakang panggung.

Yaya, panggilan akrab penyanyi ini, memamerkan dua gaya selfie. Senyum memikat tanpa lelah terlihat pada foto pertamanya, sedangkan di gambar kedua ia memasang gaya pura-pura terkejut.

Malam itu, Raisa berswafoto menggunakan kamera depan 16 megapiksel dari Oppo F1s. Fitur ini dilengkapi sensor 1/3.1 inci dan aperture besar f2.0 sehingga hasil jepretannya adalah gambar lebih terang dengan detail tajam.

"Really excited with this selfie machine. This takes my selfie to a whole new level (Saya sangat senang dengan perangkat selfie ini. Kualitas selfie saya mencapai tingkat lebih tinggi)," tulis Raisa mengenai ponsel tersebut yang dia unggah di akun Instagram @raisa6690, Jumat (9/9/2016).

Konser Handmade

Raisa menyanyikan 10 lagu dari Handmade dengan tambahan lima single dari dua album terdahulunya, pada Jumat malam. Ia sempat terkejut karena YourRaisa, sebutan bagi fans penyanyi ini, mengingat lirik-lirik terbarunya di luar kepala.

"Aku senang banget kalian hapal lagu-lagu di album baru. Aku pikir hanya "Kali Kedua", "Tentang Cinta", atau "Usai di Sini". Tapi, dari tadi "Letting You Go", "Love You Longer", sampai "Sang Rembulan" juga nyanyi bareng,” ujar Raisa setelah menyelesaikan lagu "Letting You Go"..

Suasana konser "pecah" ketika Yaya membawakan "Terjebak Nostalgia". Ia sempat diam dan membiarkan penonton bernyanyi sendiri sampai lagu usai. Ia pun kemudian tersenyum kagum.

Konser di Bandung akan disusul oleh tur di empat kota lain, yaitu Surabaya, Malang, Solo, dan Yogyakarta. Raisa menjanjikan penampilan yang sama baiknya pada tiap konser.

"Menurut aku, adanya standardisasi di tiap kota justru membuat tur ini spesial. Esensi dari tur sendiri, kami mau memberikan pengalaman serupa, jadi enggak cuma besar di Jakarta atau salah satu kota aja," ujar Raisa.