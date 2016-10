Hubungan Cinta Yuni Shara dan Chico Hakim Kandas

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kisah cinta penyanyi Yuni Shara dan pengusaha Cyril Raoul Hakim atau biasa disapa Chico Hakim kandas.

Hal itu diungkapkan Chico melalui sebuah foto mereka berdua sedang bergandengan tangan yang diunggahnya di akun Instagram, @chicohakim, Kamis (14/10/2016). Sebuah keterangan panjang menyertai foto tersebut.

"To the last hour of my life, you cannot choose but remain part of my character, part of the little good in me, part of the evil. But, in this separation i associate you only with the good, and i will faithfully hold you to that always, for you must have done me far more good than harm, let me feel now what sharp distress i may. O god bless you, god forgive you," tulis akun Chico dalam sebuah foto.

Dalam foto tampak belakang itu, tampak Chico menggandeng Yuni dalam sebuah acara. Mereka tampil serasi mengenakan busana batik cokelat.

Posting itu disambut dengan komentar Yuni melalui akunnya, @yunishara36. "Smoga kita bisa tetap bersilaturahmi dengan baik ya @chicohakim .... walaupun sudah tidak sama" lagi. Maturnuwon," tulisnya.