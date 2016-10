Mesut Oezil Ternyata Pengumpan Terbaik Liga Inggris Saat Ini, Lihat Datanya

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Gelandang Arsenal, Mesut Oezil, merupakan pemain yang terkenal sebagai pengumpan yang piawai.

Musim 2015-2016 lalu saja, Oezil menjadi pemain dengan torehan asis terbanyak di Liga Inggris.

Tercatat, ia menorehkan 19 asis, unggul cukup jauh dengan Christian Eriksen yang berada di urutan kedua.

Oezil juga mencatatkan torehan jumlah rata-rata asis terbanyak di Liga Inggris sepanjang masa saat ini.

Seperti dikutip SuperBall.id dari Mirror, Jumat (14/10/2016), ia mencatatkan torehan 0,37 asis per laga.

Angka itu didapat dari 33 asis yang ditorehkannya dalam 89 penampilannya.

Ia mengungguli eks pemain Manchester United (MU), Eric Cantona, dan pemain Chelsea saat ini, Cesc Fabregas.

Cantona menorehkan rata-rata asis 0,36 per pertandingan.

Sedangkan Fabregas menorehkan 0,33 asis per pertandingan.

Berikut adalah sepuluh pemain dengan jumlah rataan asis terbanyak di Liga Inggris seperti dilansir Mirror:

1. Mesut Oezil: 0.37 asis per pertandingan

89 pertandingan, 33 asis

2. Eric Cantona - 0.36 asis per pertandingan

156 pertandingan, 56 asis

3. Cesc Fabregas - 0.33 asis per pertandingan

287 pertandingan, 96 asis

4. Jose Antonio Reyes - 0.30 asis per pertandingan

69 pertandingan, 21 asis

5. David Silva - 0.30 asis per pertandingan

192 pertandingan, 58 asis

6. David Beckham - 0.30 asis per pertandingan

265 pertandingan, 80 asis

7. Dennis Bergkamp - 0.30 asis per pertandingan

315 pertandingan, 94 asis

8. Nani - 0.29 asis per pertandingan

147 pertandingan, 43 asis

9. Thierry Henry - 0.29 asis per pertandingan

258 pertandingan, 74 asis

10. Eyal Berkovic - 0.28 asis per pertandingan

146 pertandingan, 41 asis