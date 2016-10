Manchester United Vs Liverpool: Mourinho Samakan Duel dengan Tiga Big Match di Eropa

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANCHESTER - Manajer Manchester United, Jose Mourinho, menyamakan duel antara The Red Devils dan Liverpool FC dengan tiga Big Match di Eropa.

United (20 titel) dan Liverpool (18) merupakan dua peringkat teratas pemilik gelar Premier League. Oleh sebab itu, duel kedua tim di Anfield, Senin (17/10/2016), begitu dinantikan.

Menjelang duel kedua tim, beragam statistik pun bermunculan. Ternyata, United menjadi klub yang paling banyak mengalahkan Liverpool dalam ajang Premier League dengan catatan 27 kali.

Namun, Zlatan Ibrahimovic cs tak boleh jemawa karena musim ini Liverpool memiliki daya gempur yang sangat dahsyat.

Pasukan Juergen Klopp adalah tim dengan jumlah tembakan tepat sasaran terbanyak dengan total 49! Mereka unggul tujuh tembakan dari lima klub lain di urutan kedua.

Menilik prestasi United dan Liverpool, Mourinho menyejajarkan duel dengan Big Match di Italia, Spanyol, dan Portugal, dimana dia pernah menukangi Inter Milan, Real Madrid, dan FC Porto.

"Kontra Liverpool adalah laga besar yang bisa dibandingkan dengan Inter vs Milan, Real Madrid vs FC Barcelona, dan mungkin FC Porto vs Benfica," kata Mourinho dalam situs resmi klub.

Sepanjang berkecimpung di Premier League, The Special One telah 12 kali bertarung menghadapi Liverpool. Dia sanggup menorehkan delapan kemenangan dan cuma menelan dua kekalahan.