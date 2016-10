Prediksi, Rupiah Masih Tertekan Pekan Depan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mulai kembali bergerak ke level 13.000. Di pasar spot, Jumat (14/10), nilai tukar rupiah tercatat ditutup di level Rp 13.033 per dollar AS. Posisi rupiah Ini membaik sebesar 0,30% setelah pada hari sebelumnya ditutup pada level Rp 13.073 per dollar AS. Namun bila dibandingkan dengan Senin (10/10), rupiah justru melemah 0,43% setelah pada awal pekan ini rupiah tercatat di level Rp 12.977 per dollar AS.

Pada kurs tengah Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah terhadap dollar tercatat bertengger di level 13.047. Posisi ini melemah sekitar 0,14% setelah pada Kamis (13/10) rupiah berada di level 13.028 per dollar AS. Apabila dibandingkan Senin (10/10), rupiah juga bergerak melemah 0,60