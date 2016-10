Serunya "Sideface Selfie" di Gunungkidul

Para peserta 'Take Me Anywhere 2' di Embung Nglanggeran di Gunungkidul, Yogyakarta, Sabtu (15/10/2016) pagi. Mereka langsung 'sideface selfie' dengan berbagai latar belakang.

BANJARMASINPOST.CO.ID, YOGYAKARTA - Memasuki hari kedua "Take Me Anywhere 2", para peserta semakin giat mengambil foto selfie. Hari ini, Sabtu (15/10/2016), destinasi pertama yang disambangi adalah Embung Nglanggeran di Gunungkidul, DI Yogyakarta.

Rombongan "Take Me Anywhere 2" berangkat dari Hotel Santika Premiere Yogyakarta pukul 04.00 WIB dan tiba di Embung Nglanggeran sekitar pukul 05.45 WIB. Di danau atas bukit di Gunung Nglanggeran ini, tema selfie race mereka adalah "sideface selfie".

"Suka banget di sini, cahaya sunrise-nya pas," tutur Bertha, salah satu peserta "Take Me Anywhere 2".

Saat rombongan "Take Me Anywhere 2" tiba di danau, sunrise baru muncul dari ufuk timur. Para peserta langsung berpencar dan selfie dengan aneka latar. Dari semua spot di Embung Nglanggeran, yang jadi favorit mayoritas peserta adalah dekat tangga turun.

"Bisa selfie dengan latar awan. Kayak negeri di atas awan gitu," tambah Yayang, peserta lainnya.

Usai melakukan banyak sideface selfie, para peserta menyantap sarapan di kaki Embung Nglanggeran. Selanjutnya, para peserta akan menyambangi Kalisuci untuk melakukan tubing.

Setelah kesuksesan "Take Me Anywhere" pertama yaitu edisi Bali, Kompas.com kali ini bersama OPPO menggelar "Take Me Anywhere 2". Sebanyak 10 orang pemenang kompetisi "Take Me Anywhere 2" berlibur ke Yogyakarta bersama KompasTravel selama tiga hari mulai Jumat (14/10/2016) hingga Minggu (16/10/2016).