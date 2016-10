Yuk BBQ an Lagi di Golden Tulip Bersama Dj Hen-D

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jangan lupa ya malam ini ajak pasangan, keluarga dan temen kalian ke Golden Tulip Galaxy Hotel, Sabtu (14/10/2016) malam acara BBQ an kembali hadir.

Bertempat di kolam renang Golden Tulip yang terkenal dengan view menawan dari atas.

PR Golden Tulip Aldo mengatakan Harganya mulai dari Rp. 80.000 sudah All you can eat dari jam 19.00 sampai selesai.

Selain itu juga kata Aldo kalian akan dihibur oleh DJ Hen-D yang akan membuat BBQan kalian lebih berkesan, tunggu apalagi booking sekarang.

"Kenapa cepat Karena tempat terbatas," lanjut dia.

Untuk info & pemesanan Tel: 0511 3277777 atau follow akun IG kami @goldentulipgalaxy International Standard, Local Flavours. (*)