4 Ciri Teman yang Tak Perlu Dipertahankan

via kompas.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Membangun hubungan pertemanan tidak selalu penuh pelangi dan tawa.

Terkadang, Anda dan si teman juga mesti melalui tantangan untuk mengetahui solidaritas masing-masing dan kualitas pertemanan itu sendiri.

Namun, jikalau Anda selalu merasa sebagai pihak yang selalu disulitkan dan selalu memberi, sebaiknya lupakan teman Anda itu.

Sebab, percayalah, teman memang merupakan keluarga yang lahir tidak sedarah, tetapi jikalau mereka selalu membuat hidup Anda lebih berat dan sedih, maka pertemanan itu tidak layak untuk diteruskan.

Menurut survei yang dilakukan oleh Kelly Valen dalam bukunya yang bertajuk The Twisted Sisterhood: Unravelling the Dark Legacy of Female Friendship, sebanyak 75 persen wanita mengaku bahwa mereka bahagia dengan persahabatannya.

Namun, sebanyak 60 persen mengaku, mereka tersiksa karena selalu merasa dipojokkan sehingga sulit untuk mereka mempercayai wanita lain.

Lalu, sebanyak 85 persen wanita masih berteman dengan orang yang sering membuat mereka merasa sedih dan bersalah hanya karena sudah berteman lama.