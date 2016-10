Bass Competition, Jurinya Bassist Nasional Lho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Halo para pemain bassis di Banua. Ada kabar penting buat kalian. Ikuti dan saksikan Bass Competition 2016 dan juga Coaching Clinik Bass November nanti.

Kompetisi ini dinilai langsung oleh bassist nasional yang dipastikan akan berlangsung seru dan fair.

Salah satu Bassis Banua Yughas mengatakan ada beberapa List lagu yang harus pilih para peserta yang tampil.

Seperti Avenged sevenfold - Nighmare, Bonjovi - Living on a prayer, Jaco pastorius - Chicken, Dream theater - Panic attact, Gun n Roses - Sweet child o mine, Gun n Roses - Welcome to the jungle, Marcus miller - Power.

Ada juga lagu Bruno mars - Uptown funk, Metallica - Enter sandman, Mr.pink, Muse - Hysteria, Red Hot Chili Papers - Cant stop, Red Hot Chili Papers - Give it away, Slipknot - Duality Dan Spain.

"Info lebih lanjut dan pendaftaran bisa hubungi 082149145005," kata dia.

Sementara Tempat pendaptaran Studio Phentonicmatz Jalan Dahlia Raya Depan Kebun Sayur Ruko no 4 samping alfamart/barbershof Banjarmasin barat.

"Ayoo buruankapan lagu buat para bassist untuk dilihat dan dinilai langsung oleh bassist nasional," ajak dia. (*)