Developer Banjarmasin Sulit Jual Rumah Kelas Menengah

BANJARMASINPOST.CO.ID - DEVELOPER atau pengembang perumahan di Kota Banjarmasin saat ini cukup sulit menjual rumah tipe menengah ke atas. Sebagian pengembang memilih menjual rumah subsidi dengan harga jual yang terjangkau oleh masyarakat.

H Puriono Direktur PT Pesona Purnama, salah satu developer di kawasan Handil Bakti, Senin (27/10/16), menjelaskan pihaknya kini menjual rumah komersial, di Kompleks Grand Purnama II dengan harga jual tipe 45 Rp240 juta dengan cicilan Rp3 jutaan per bulan dan gaji per bulan yang dimililki minimal Rp10 jutaan.



"Kita menjual rumaj menengah ke atas dan dalam satu tahun paling laku 10 unit. Nah, jika rumah subdisi bisa dijual minimal 30 unit per bulanya. Lebih baik saya konsentrasi menjual rumah subsidi. Setiap dibangun pasti laku," ucap Puriono