Raffi-Gigi Rayakan Ulang Tahun Pernikahan, Malah Ayu Tingting Banjir Ucapan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini merupakan ulang tahun pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang ke dua tahun.

Berbagai ucapan selamat dituliskan fans Rans, sebutan fans Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Ada pula tagar #2ndweddinganniversaryraffigigi di banyak komentar instagram. Nah tagar ini bukannya di postingan instagram Raffi.

Tapi di instagram Ayu Tingting yang memposting kata-kata bijak di akun instagram miliknya.

Netizen menuliskan tagar ulang tahun pernikahan Raffi dan Gigi sebagai sindiran kepada Ayu Tingting yang dikira galau dengan postingan quote.

"Stay strong, be happy, make them wonder, how you're still smiling even though you're hurt".

Kata-kata ini kemudian memantik komentar netizen dengan mengaitkannya dalam hari ulang tahun pernikahan Raffi dan Gigi.