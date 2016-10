10 Tahun 'Tidur', Phil Collins Siap Manggung Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Musisi Inggris Phil Collins kembali ke panggung lewat konser langsung pertamanya dalam hampir sepuluh tahun terakhir. Dia menyatakan anak-anaknya telah membantunya memangkas masa pensiunnya.

Collins, yang pada 2011 mundur dari musik, akan tampil selama lima malam di Royal Albert Hall, London, Juni mendatang sebelum menuju Cologne dan Paris di mana dia akan menggelar dua konser sebagai bagian dari tur "Not Dead Yet: Live".

Collins (65) mulai terkenal sebagai drummer dan kemudian vokalis utama untuk band rock progresif Genesis dan terkenal lewat lagu-lagu solonya yang hit seperti "Another Day in Paradise" dan "In the Air Tonight". Dia terakhir kali menggelar tur pada 2007.

"Anak-anak berkata 'Ayah mesti keluar, ayah harus keluar sana dan terus bernyanyi'. Mereka menganggap kepensiunan saya agak prematur dan saya juga sungguh ingin berhenti demi anak-anak dan menjadi ayah. Sekarang saya seorang bapak," kata Collins kepada Reuters.

"Orang-orang berbicara kepada saya pada tahun-tahun belakangan dan bilang 'Kami rindu padamu, tak ada yang bernyanyi sepertimu dan akan bagus sekali jika kamu kembali dan menggelar konser'. Pernyataan-pernyataan semacam ini telah menguatkan saya."

Collins telah menikmati sukses dalam karir solonya dengan memenangkan banyak penghargaan Grammy, British Music Award, dan juga sebuah Oscar.

"Saya kira para penggemar akan bahagia mendengarkan lagu-lagu yang familiar dengan mereka," kata Collins.

Collins tampil tahun lalu pada sebuah acara untuk Yayasan Little Dreams miliknya dan juga menyanyi pada AS Terbuka Agustus lalu.

Collins yang juga merilis memoarnya "Not Dead Yet: The Autobiography" pernah membuat haru banyak orang setelah dia mengaku baru menjalani operasi punggung dan terapi. Dia juga mengaku harus berperang melawan kecanduan alkohol, demikian Reuters.