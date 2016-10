Awal Pekan, Bursa AS Berfluktuasi Dipicu Laporan Laba

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka berfluktuasi awal pekan, Senin (17/10). Di tengah laporan laba Bank of America Corp. dan Hasbro Inc. Di samping itu menjelang sambutan Wakil Gubernur Federal Reserve AS Stanley Fischer terkait topik suku bunga rendah.

Mengacu Bloomberg, indeks S&P 500 naik 0,1 % menjadi 2.135,34 pada pukul 09:33 pagi di New York, setelah tergelincir 1 % pada pekan lalu.

Saham Bank of America naik 1 % setelah laba kuartalan mengalahkan perkiraan, dibantu oleh pendapatan tetap perdagangan serta pemotongan biaya. Hasbro menambahkan 5,1 % setelah laba perusahaan melampaui proyeksi analis.

Lebih dari 80 anggota dalam Indeks S&P 500 akan melaporkan laba dalam pekan ini. Rencananya, IBM Corp dan Netflix Inc melaporkan kinerjanya Senin ini.

Sebelumnya, pekan lalu pasar saham bergerak liar dipengaruhi berbagai macam sentimen mulai dari prospek kenaikan suku bunga, pemilihan presiden, dan persepsi kekuatan perekonomian. Untuk pekan ini, laporan pendapatan bank menjadi fokusnya yakni Goldman Sachs Group Inc dan Morgan Stanley.