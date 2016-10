Nikita Mirzani Telepon Nafa Urbach, Minta Inisial NM Dihapus dari Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai mengunggah video di aplikasi snapchat antara dirinya dan suami Nafa Urbach, Zack Lee, Nikita Mirzani mengaku menelepon dan mengirim pesan whatsapp ke Nafa.

Ia mengaku meminta maaf pada Nafa karena telah mengunggah video bersama suaminya ke snapchat. "Sorry, i am really sorry, Niki gak ada maksud," ujarnya menirukan percakapan dengan Nafa.

Dalam percakapan tersebut, ibu dua anak ini mengungkapkan satu permintaan kepada Nafa. Yakni untuk menghapus inisial namanya, NM yang Nafa tuliskan di status instagramnya.

"Ada kata-kata yang bilang saya mengampuni Nikita. Kalau begitukan berarti Niki emang punya hubungan banget dan Niki ngancurin rumah tangga dia gitu. Padahal gak sama sekali.

Ketemu juga udah lama banget dan ketemu lagi juga di Bali, itu juga ketemu cuman di Lavafella. Ngapain juga harus nulis NM kenapa gak Nikita Mirzani aja sekalian. Kenapa dan lain-lainnya gak disebutin."

Disinggung mengenai seberapa pentingnya Nafa menghapus nama inisial NM, Niki mengatakan sangat penting. Karena dirinya memang tak memiliki hubungan dengan Zack Lee.

"Penting, karena Niki tak ada hubungan apapun kecuali pertemanan dengan Zack Lee, suaminya Nafa Urbach."

Ia menjelaskan dihapusnya nama NM di status Nafa Urbach bukan karena omongan para haters, tetapi demi kepentingan pekerjaannya.

Terpisah, status di akun instagram Nafa tetap tertera inisial NM. Ini postingan pertama Nafa untuk jawaban video yang berbedar antara suaminya dan Nikita Mirzani.

'haii teman teman , hari ini saya banyak dpt Wa dan tlp , sy gak bs jwb satu satu , saya cmn akan bilang di IG saja supaya bs jelas , yaa benar suami sy dlm masa kejatuhannya , ada yg nanya emang nafa gak tau ?

tentu saya tauu dengan siapa dan dimana saya tau semuaa , cuma kembali lagi ke Tuhan , klo banyak yg nanya kenapa sih gak di tinggalkan saja , sy akan bilang kasiaan , klo sy tinggalkan dia siapa yg akan doakan Dia ,

kdng kita cuma mau dl keadaan senang saja dlm pernikahan tp pd saat susah kt akan mengambil jalan pintas bercerai atau pisah , tp ada satu cara yg saya pilih saat ini yaitu berdoaa buat dia dan mengampuni NM dan yg lain lain ,

orng yg menyakiti saya entah siapapun itu , saya mengambil keputusan untuk terus berdoa untuk suami saya dan terus memberii kekuatan untuk dia agar dia bisa bertobat ,

memang susah dan pait tapi kdng Tuhan memakai proses yg menyakitkan ini untuk membentuk hidup kitaa , mungkin bukan hanya saya tp banyak diluar sana yg rumah tangganya di proses dengan sangat luar biasa oleh Tuhan ,

aku dan mikha setiap hari mendoakan zack untuk kesembuhan dia secara roh dan jiwa ha ini jg banyak mengajarkan mikha untuk berpegang teguh sm Tuhan , trimakasi untuk dukungan smua teman2 , untuk doa doanya ...'

semoga kejadiaan ini bs membuat kita belajar dan berjalan lebih dalam lagi dengan Tuhan ... GBU all ....