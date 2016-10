Presiden Prancis: Benzema Bukan Contoh yang Baik

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARIS - Presiden Prancis Francois Hollande mengkritik tajam bomber andalan Real Madrid Karim Benzema.

Benzema, menurut Hollande, bukanlah pesepak bola yang patut dicontoh.

Kritik terang-terangan Hollande itu tertulis dalam buku terbarunya berjudul "A President Should Not say That" yang ditulis dua jurnalis Le Monde, Gerard Daved dan Fabrice Lhomme.

"Secara moral, Benzema bukanlah contoh yang baik," demikian pernyataan Hollande, dikutip SuperBall.id dari ESPN FC, Selasa (18/10/2016).

Selain Benzema, Hollande turut mengkritik federasi sepak bola Prancis FFF.

"Porsi latihan mereka seharusnya dikurangi dan berikan mereka (pemain Timnas Prancis) beberapa pelajaran untuk menguatkan otot otak mereka," ujarnya.

Pada buku tersebut, Hollande juga menyoroti perkembangan Timnas Prancis.