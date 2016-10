Yuk, Ikuti Pesta Halloween, Banyak Lombanya Lho!

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ingin ikut merayakan pesta Halloweenmu seperti yang ada di film-film. Yuk ikuti Summer Market is Back In Vol. 3 "Trick or Treat" 28-30 October 2016 Di Citraland Banjarmasin.

Penyelenggara Tanjung mengatakan rayakan pesta Halloweenmu bersama di Citraland Banjarmasin yang banyak menghadirkan beragam kegiatan.

Dimulai dari Lebih dari 60 tenant Bazaar, lomba anak dan dewasa yang menarik, workshop lokal yang lagi ngetrend, self make up, cupcake dekor.

Ada juga Pudding art, DJs, Live accoustic band dan lain lainnya. Ikuti juga lomba Fashion show TK Dengan biaya Rp. 50.000 Kostum Casual Kids Yang digelar sabtu, 29 Oktober nanti.

"Registrasi 14.00 Dan Start Lomba 15.30 - 18.00," kata Tanjung.

Lalu ikuti juga Fashion Show SD kelas 1-4 Biaya Rp. 50.000 Kostum Casual Kids pada Minggu, 30 Oktober dengan Registrasi 14.00 Dan start Lomba 15.30 - 18.00.

Lalu ada juga Lomba mewarnai TK Dengan biaya Rp. 25.000 Alat gambar bebas membawa sendiri, registrasi 10.00 Start Lomba 10.30-13.00 Digelar Minggu, 30 oktober.



Ada juga kata Tanjung lomba menggambar SD kelas 1-3 Dengan biaya Rp. 25.000,tema Halloween Party, alat menggambar bebas & membawa sendiriN kertas gambar disiapkan, durasi 1,5 jam digelar pada Minggu, 30 Oktober Mulai 10.30 - 12.00.

Terakhir loomba Pudding Art Dengan biaya Rp. 50.000, dapat pudding, bingkisan Yang digelar pada Sabtu, 29 Oktober, Pukul 14.00 Wita.

"Info lomba Han Vie 081231291717 dan Tanjung 085249104489," katanya.