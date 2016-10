Cukup Rp 75.000 Bisa Makan Kuliner Banjar Sepuasnya di Hotel Mercure Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ada sajian berbagai kuliner khas Banjar di Sante Coffee di lantai dua Hotel Mercure Banjarmasin. Pengunjung bisa menikmatinya dari Senin hingga Jumat dari pukul 11.00 Wita hingga 15.00 Wita.

Program bertajuk Banjar Buffet ini dimulai hari ini, Rabu (19/10/2016).

Ada sajian iwak haruan babanam, saluang basanga, pais patin, pais nila, urap, gorengan, sayur seperti bilungka basantan, gangan balamak dan sayur bening serta soto Banjar.

Tumis-tumisan seperti sulur, pare, lalu juga ada beragam kue khas Banjar seperti amparan tatak, lapis india, bingka, wajik, dan sebagainya. Untuk minumannya ada es tapai gambut.

Harga yang ditawarkan murah, yaitu Rp 75.000 bisa makan sepuasnya untuk tamu hotel dan umum.

"Makannya di tempat, nggak bisa dibawa ke kamar kalau buat tamu hotel," ujar Executive Assistant Manager Hotel Mercure Banjarmasin, Enny Iskandar.

Ke depannya, pihaknya bakal menggelar ini hingga Desember 2016. GM Hotel Mercure Banjarmasin, Randy Verlie menambahkan kalau harga tersebut sangat terjangkau.

"Cukup dengan Rp 75.000 bisa makan sepuasnya. Konsepnya, all you can eat. Sengaja kami mengangkat kuliner lokal Banjar agar lebih berasa kesan lokalnya, namun bersantapnya di ruangan yang nyaman dan di hotel bintang empat," katanya. (*)