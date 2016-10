Rivers Banjarmasin A Menang Mudah di Cheng Hoo Cup

BANJARMASINPOST.CO.ID - TIM Rivers Banjarmasin A meawali pertandingan di ajang Cheng Hoo Cup XI 2016 Kota Banjarmasin dengan mudah, Rabu, (19/10/2016).



Pertandingan yang berlangsung di Lapangan basket Suria Hall Banjarmasin, tim Rivers Banjarmasin A berhasil meraih kemenangan atas lawannya tim All Star Makassar.



Sejak awal kuarter pertama, tim Rivers Banjarmasin A mencoba memberikan tekanan kepada tim lawan. Namun tim lawan juga memberikan perlawanan yang cukup baik.



Pada kuarter pertama tim Rivers Banjarmasin A bisa unggul dengan skor 9-6. Selanjutnya pada kuarter kedua tim Rivers Banjarmasin bisa menjauh dengan skor 24-9.



Unggul cukup jauh pada kuarter ketiga, tim Rivers Banjarmasin A terus menekan tim lawan. Mereka semakin bisa mendominasi jalannya pertandingan pada kuarter ketiga.



Tim Rivers Banjarmasin semakin menjauh pada kuarter tiga dengan skor 47-15. Dengan skor ini membuat tim Rivers Banjarmasin A semakin mendominasi jalannya pertandingan.



Selanjutnya pada kuarter ke empat, tim lawan yang sudah tertinggal cukup jauh mencoba untuk mengejar poin. Meski berhasil meraih poin cukup banyak pada kuarter ke empat, namun belum cukup bisa mengejar poin yang diraih tim tuan rumah.



Pada kuarter ke empat, tim Rivers Banjarmasin menutup kemenangan dengan skor telak 74-35.



Tim Rivers Banjarmasin A sendiri tergabung dalam pool A untuk katagori usia 40 bersama dengan tim Mahameru Surabaya dan All Star Makasar.



Pelatih tim Rivers Banjarmasin A Tri Adiloka mengatakan bahwa timnya sudah bermain dengan baik.



"Strategi yang kita terapkan berjalan dengan baik. Sehingga bisa meraih kemenangan," katanya usai laga.



Penerapan strategi man to man berhasil meredam serangan serangan cepat pemain lawan yang memiliki fostur lebih kecil.



Selanjutnya timnya akan menghadapi tim Mahameru Surabaya pada Jumat, (21/10) mendatang.



"Semua lawan harus kita waspadai. Kita sendiri belum mengetahui kekuatan calon lawan, tim Mahameru. Akan kita pantau saat calon lawan melakukan pertandingan," tambahnya.