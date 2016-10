Satu Tim STMIK Banjarbaru Sudah Tersingkir

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tiga tim dari STMIK Banjarbaru yang mengikuti turnamen Futsal tingkat Kalimantan Selatan (Kalsel) gelaran Divisi BEM Uniska Banjarbaru (DBUB) Futsal Cup 2016, satu sudah bersingkir.



Tim Stmik Banjarbaru B harus tersingkir pada pertandingan perdananya di ajang ini. Tim DBUB harus takluk dari tim B-One dari JPOK dengan skor 4-2.



Untuk tim STMIK Banjarbaru C, pada laga perdananya menang adu coin setelah bermain imbang dengan skor 3-3 atas tim Teknik Sipil Banjarbaru.



Pada babak pertama, tim STMIK Banjarbaru ini sempat tertinggal 3-1. Namun pada babak kedua, tim ini berhasil menyamakan kedudukan hingga imbang dengan skor 3-3.



Tiga gol penyeimbang tim STMIK Banjarbaru dicetak oleh Febri, Inas dan Topan.



Sementara untuk tim A baru akan bertanding pada Minggu, (23/10) karena mendapatnya by.



Manager tim STMIK Banjarbaru Fitriyadi mengatakan timnya terus berusaha untuk bisa meraih hasil maksimal pada ajang DBUB Futsal Cup 2016.



"Kita menyisakan dua tim yang masih bertahan di ajang DBUB Futsal Cup 2016. Tim A dan tim C," katanya, Kamis, (20/10).



Untuk itu, pihaknya berharap semua pemain yang diturunkan untuk dua tim ini bisa bermain dengan baik pada babak selanjutnya.



"Bila kalah, tim kita langsung tersingkir. Untuk itu kita sudah menghimbau agar semua pemain tampil dengan konsisten dalam setiap pertandingan," tambahnya.



Untuk tim A akan menjalani pertandingan pada Minggu, (23/10) dan tim C baru akan bertanding pada Senin, (24/10). (*)