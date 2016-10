Heboh Song Jong Ki dan Song Hye Kyo Dapat Penghargaan Presiden Korea Karena Drama DOTS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Song Joong Ki dan Song Hye Kyo usai sukseksnya drama Descendants Of The Sun masih tetap jadi pembicaraan netizen.

Pemeran Kapten Yoo Shi Jin dan Dokter Kang Mo Yeon baru-baru ini kembali menghebohkan penggemarnya dengan kabar mendapatkan perhargaan dari Presiden Korea Selatan.

Kabar ini pertama dituliskan di akun koreasongsongcouple, akun fans dua bintang asal Korea Selatan tersebut yang akhirnya menghebohkan dunia maya.

Jong Ki dan Hye Kyo disebut-sebut bakal menerima penghargaan Presiden Korea karena kontribusinya mempromosikan budaya Korea kepada dunia.



Song Joong Ki dan Song Hye Kyo

Penghargaan ini digagas oleh Kementrian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea. Penghargaan akan diberikan kepada artis yang populer di seantero Korea, bahkan dunia.

"Great news for songsong fans!!!!! Our Beloved SongSong Couple will be given the President Commendation for their contribution to promote Korean culture around the world!!

Korean Popular Culture and Arts Award is organized by Ministry of Culture, Sports and Tourism and state-run Korea Creative Content Agency.

The President Award is especially given to the artists whose popularity and refutation is high both nationally and internationally and who contributed to the cultural industry and society as a whole."

(Kabar baik untuk fans Songsong, pasangan tercinta, kita Songsong akan menerima pernghargaan presiden karena kontribusinya mempromosikan budaya Korea ke seluruh dunia!!

Penghargaan Korean Popular Culture and Arts digagas oleh Kementrian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata dan agensi Korea Creative Content.

Penghargaan presiden khusus diberikan untuk artis yang popularitas dan reputasinya dikenal di tingkat nasional dan internasional dan yang berpengaruh pada buadaya dan masyarakat banyak).