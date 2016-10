Sebelum Tewas Terlindas Truk Batu Bara, Ahlul Nazar Sempat Posting Lagu Kematian

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ahlul Nazar (20) tewas mengenaskan. Karyawan Hapeworld ini dilindas dumptruk bermuatan 10 ton batu di Jalan A Yani Km 5,5 Banjarmasin, Rabu (19/10) sekitar pukul 21.10 Wita.

Sebelum meninggal, Ahlul sempat memposting lagu kematian milik Band Rock Amerika, My Chemical Romance (MCR), berjudul Welcome to The Black Parade di akun instagramnya @naznazarr.

Tangis seorang ibu, Ida, memecah kesunyian di kamar jenazah RSUD Ulin Banjarmasin, Kamis (20/10) sekitar pukul 02.00 Wita. Perempuan berumur 45 ini histeris begiru melihat anaknya, Ahlul, terbaring kaku di tempat tersebut.

Ida, yang baru tiba dari Kandangan, langsung ditenangkan oleh kerabatnya. Ida mengenakan jilbab panjang kuning tersebut dibawa ke luar dan didudukkan di teras kamar jenazah. Di tempat ini, Ida terisak-isak. Dia masih tak percaya kalau anaknya sudah pergi untuk selama-lamanya.

Ahlul terlibat kecelakaan maut di kawasan Jalan A Yani Km5,5 Banjarmasin, Rabu (19/10) sekitar pukul 21.10 Wita. Pengendara sepeda motor Honda Beat DA 6179 ACB ini diduga terlindas dumtruk Mitsubishi DA 1733 L.

Insiden tersebut terjadi di jalur arah menuju dalam Kota Banjarmasin. Posisi dua kendaraan itu berada di satu jalur. Diduga sepeda motor korban hilang kendali, saat berupaya menyalip truk hingga akhirnya jatuh dan terlindas.

Akibat kecelakaan itu Ahlul meninggal di lokasi kejadian. "Jenazah langsung dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Ulin Banjarmasin oleh rekanan emergency gabungan yang datang ke lokasi kejadian," kata Ipul, anggota Emergency 500.