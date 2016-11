Ducati Indonesia Luncurkan Program ‘Rainy Season’ Service

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Menjelang akhir tahun, PT Garansindo Euro Sports, distributor dan importir tunggal brand Ducati di Indonesia, menggelar program ‘Rainy Season’ Service Campaign khusus untuk pemilik sepeda motor Ducati.

Program ini memberikan diskon sangat menarik seperti potongan 25 persen untuk engine oil dan free towing pickup dari rumah customer menuju Workshop Ducati.

Promo berlaku mulai 20 November – 17 Desember 2016 di Ducati Flagship Showroom di Jalan Kemang Utara Raya No. 28, Jakarta Selatan.

“Akhir tahun merupakan waktu yang tepat untuk melakukan service berkala terhadap kendaraan, terutama untuk memastikan bahwa kondisi kendaraan prima dalam mengantisipasi musim hujan," kata Dhani Yahya, Managing Director Ducati Indonesia dalam keterangan persnya kepada Tribunnews, Selasa (22/11/2016).

Dia menjelaskan, program ini adalah salah satu bentuk komitmen Ducati Indonesia selalu memberikan layanan purna jual terbaik dan berkualitas bagi para pecinta dan komunitas Ducati di Indonesia agar kendaraan mereka selalu dalam kondisi prima pada kondisi apapun.

Semua pemilik motor besar ini, termasuk lineup Scrambler akan dilayani mekanik Ducati yang telah mendapatkan training khusus dari Ducati pusat di workshop Ducati.

Melalui program ‘Rainy Season’ Service Campaign pemilik sepeda motor Ducati juga akan mendapat penawaran menarik seperti free pick up towing dari rumah customer menuju Workshop Ducati di Jl. Kemang Utara No. 28 Jakarta, serta diskon 25% untuk oli ELF. (*)