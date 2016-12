Bunga Citra Lestari Gelar Konser Tunggal Tapi Tahun Depan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL akan menggelar konser tunggal pada awal 2017 mendatang. Ini akan menjadi yang perdana baginya setelah 10 tahun lebih berkarier di industri musik Tanah Air.

Bunga mengatakan, konser tunggalnya nanti akan bertajuk "It's Me".

"Kenapa 'It's Me'? Karena konser ini konsepnya BCL banget ya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/12/2016).

BCL menambahkan, konsernya itu juga akan ia persembahkan untuk orang-orang yang setia mendukungnya meniti karier menyanyi. Baik itu dukungan lewat pujian maupun kritikan.

"Konser ini juga menjadi sebuah persembahan saya untuk para penggemar dan yang telah berjasa kepada karier saya dengan kritikan-kritikannya," ucap Bunga.

"Tidak semua kritik itu buruk. Banyak kritikan membangun yang justru menjadi masukan yang berarti untuk karier saya di dunia musik Indonesia sampai saat ini," tambahnya.

Hanya saja, mengenai tanggal, lokasi, serta konsep konser tunggalnya nanti, ibu satu anak ini belum bisa berbagi secara detail. Ia hanya mengatakan bahwa konsernya akan digelar pada kuartal pertama 2017. Sebab, semua masih dalam tahap persiapan.

"Saya belum bisa memberikan informasi secara detail. Pastinya akan ada banyak kejutan di konser 'It’s Me'. Bukan hanya dari penampilan saya, tapi secara keseluruhan konser ini akan penuh dengan kejutan," kata Bunga.

Selama berkecimpung di dunia tarik suara hingga kini, Bunga Citra Lestari sudah menelurkan empat album, yakni Cinta Pertama (2006), Tentang Kamu (2008), The Best of BCL (2013), dan Hit Singles and More (2015). Sementara itu, ia juga kerap menyanyikan lagu tema atau soundtrack film.