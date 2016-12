Developer Optimistis Rumah Non Subsidi Tetap Diminati

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kondisi ekonomi yang agak melesu, tidak menyurutkan semangat developer di Banjarmasin untuk terus membangun dan menjual rumah non subsidi.

Direktur PT Pesona Purnama, H Puriyono optimistis rumah non subsidi laku terjual. Terlebih pertumbuhan penduduk terus meningkat.

Kondisi ekonomi yang masih stagnan tidak menyurutkan PT Pesona Purnama membangun rumah non subsidi. Berlokasi di Jalan Raya Handil Bakti kilometer 8, akan dibangun tipe 45, 54 dan tipe 70, total sebanyak 100 unit.

Grand Purnama II berdiri diatas lahan seluas 60 hektare. Lokasinya strategis, dekat dengan kantor Kecamatan, masjid, kantor bersama Samsat.

"Optimistis terjual semua yang non subsidi ini, karena segmennya beda. 100 unit ini segmen menengah keatas," katanya, ditemui di kantor pemasaran Grand Purnama II, Kamis (22/12/16).

Adapun harga jual untuk tipe 45 sebesar Rp 315.000.000 dan tipe 54 sebesar Rp 360.000.000. Puriyono pun menunjukkan rumah tipe 54 di Grand Purnama II.

Bahkan pada Januari 2017 pihaknya akan membangun dua ribu unit rumah non subsidi dan subsidi. Nantinya berlokasi di bagian depan Grand Purnama II dan di Kompleks Persada Permai Baru II.

Pada 2016 lalu sedikitnya 400 unit rumah non subsidi sudah laku terjual dan pada 2017 pihaknya menargetkan 700 rumah non subsidi ludes.

"Launching dua ribu rumah ini pada Januari 2017. Kalau rumah subsidi tipe 36, ukuran tanah 10x15 meter, fasilitas lengkap seperti listrik 1.300 watt, air PDAM," jelasnya berpromosi.

Baginya, dalam menjual rumah non subsidi memang harus selektif. Misalkan melihat pendapatan calon konsumen per bulan minimal Rp 10 juta per bulan.

Dirinya optimistis penjualan pada 2017 bagus. Dari sisi suku bunga juga masih tetap yakni sekitar lima persen, cicilan tetap dan bunga sudah termsuk asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.