Pedangdut Ini Merasa Ibunya Lebih Cantik Dibanding Dirinya

istimewa via khairil rahim/banjarmasinpost.co.id

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hari ini, Kamis (22/12/2016) tepat perayaan Hari Ibu.

Beragam ucapan dan tulisan pun disematkan warga kepada ibu di media sosialnya.

Pedangdut cantik asal Banjarmasin, Shella Juliama Winarti S Kep atau yang dikenal dengan panggilan Shella Amalia juga ikut merayakan.

Penyanyi yang lolos 20 besar audisi D'Academy Surabaya ini membagikan foto dia bersama sang ibu di BlackBerry Masangernya (BBM).

Dengan balutan baju kebaya, Shella dan sang ibu tampak terlihat anggun dan cantik saat keduanya selfie berfoto di dalam sebuah mobil.

"Hapy Mother Day. Love You Forever My Mom. Cantikan mamahnya pada anak," kata Shella di status BBM-nya.

Bagi Shella pepatah sorga dibawah telapak kaki ibu itu memang benar adanya. Ibu baginya segalanya.

Bahkan yang bisa membuat dia sukses sebagai penyanyi seperti sekarang.

"Kalau tidak ada restu ibu mana mungkin saya bisa seperti ini," kata dia. (*)