Santa Claus Bagi Cokelat di Novotel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lobi Hotel Novotel dihiasi pernak-pernik khas Natal seperti pohon Natal, kado, bahkan ada rumah cokelat. Juga hadir Santa Claus menyambut dan sapa tamu sambil bagikan cokelat dan permen, Kamis (22/12/2016).



Tak sekedar berdiri di lobi, Santa juga berkeliling hotel dan menyapa anak-anak di kolam renang.



Public Relations and Sales Executive Hotel Novotel Banjarbaru Mutia ananda mengatakan tema kegiatan itu 'Santa Claus Come to The Town'. Digelar dalam rangka menyambut Hari Natal.



Dekorasi unik sudah dibuat sejak awal Desember, tidak hanya pohon Natal di lobi juga dibuat gazebo dan rumah cokelat.

"Rumah cokelatnya asli buatan pastry Chef hotel," ucapnya.



Menyambut Natal, Novotel Banjarbaru juga memberikan paket spesial, Paket Christmas. Kamar superior reguler dan superior reguler full view dibanderol murah Rp599 ribu rupiah nett.



Novotel juga menggelar New Year’s Eve bertema Masquerade Party dengan harga Rp170 ribu nett/pax. Jika menginap ada paket seharga Rp1,1 juta termasuk sarapan untuk dua orang.