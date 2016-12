Siap-siap Ketawa! Inilah Kumpulan "Meme" Lucu "Om Telolet Om"

BANJARMASINPOST.CO.ID - Fenomena "om telolet om" masih terus dibicarakan. Kini berbagai meme kocak bermunculan terkait fenomena yang telah mendunia tersebut.

Salah satunya memperlihatkan penyanyi Justin Bieber. Dalam meme tersebut, terlihat Bieber sedang memegang poster bertuliskan "om telolet om".

Meme lainnya juga memperlihatkan Bieber sedang menyanyikan satu bait dari lagu berjudul Sorry. Lirik lagu yang seharusnya "Is it too late now to say sorry?", diganti menjadi "Is it telolet now to say sorry?".

Ada juga meme yang memperlihatkan pitboard (papan komunikasi di dunia balap) untuk pebalap MotoGP Valentino Rossi. Papan yang seharusnya berisikan informasi waktu (lap time), malah diganti menjadi tulisan "om telolet om".

Mulanya, video-video "om telolet om" ramai dibagikan di Facebook. Video itu direkam oleh seseorang yang melihat kegirangan anak-anak di pinggir jalan menanti datangnya bus antar-kota.

Bunyi yang seakan menyebut kata "telolet" sendiri tak lain adalah bunyi klakson bus antar-kota antar-provinsi. Anak-anak meminta si om sopir bus membunyikan klakson "telolet" ketika melintas.

Maka dari itu, ujung-ujungnya fenomena ini disebut "om telolet om", mencontohkan permintaan anak-anak ke om sopir.

Berikut beberapa meme "om telolet om" yang KompasTekno kumpulkan dari berbagai sumber.