IHSG Turun 15,16 Poin di Akhir Pekan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup memerah seiring dengan aksi ambil untung di akhir perdagangan akhir pekan ini, Jumat (23/12/2016).

Aksi ambil untung yang terjadi menjelang penutupan pasar membuat indeks tak mampu bertahan di zona hijau, dan membuat IHSG mengikuti sebagian besar bursa di kawasan Asia Pasifik.

Pukul 16.00 IHSG ditutup turun sebesar 15,16 poin atau 0,3 persen di posisi 5.027,7. Sebanyak 129 saham diperdagangkan menguat, 180 saham melemah dan 96 saham stagnan.

Volume perdagangan mencapai 18,2 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 8,4 triliun. Asing mencatatkan net buy di seluruh pasar sebesar Rp 590,5 miliar. Sementara itu di pasra reguler, pemodal asing justru mencatatkan net sell Rp 497,4 miliar.

Saham-saham yang membebani pergerakan IHSG meliputi BBCA (Rp 14.450), dan TLKM (Rp 3.690). Sementara itu, saham-saham yang menopang indeks bergerak di jalur hijau hari ini mencakup MYRX (Rp 170), BBRI (Rp 10.875), BJBR (Rp 3.170), BMRI (Rp 10.775) dan BWPT (Rp 298).

Dari 10 indeks sektoral, hanya empat sektor yang menguat dan selebihnya melemah. Sektor-sektor yang menguat yakni agribisnis (0,36 persen), industri dasar (0,39 persen), keuangan (0,03 persen) dan perdagangan (0,37 persen).

Sementara itu, sektor-sektor yang melemah yakni pertambangan (-0,96 persen), aneka industri (-2,19 persen), konsumer (-0,2 persen), properti (-0,97 persen), infrastruktur (-0,58 persen) dan manufaktur (-0,45 persen).

Dari regional, bursa di kawasan Asia pasifik sebagian besar ditutup merah, mengikuti pergerakan Wall Street.

Indeks Nikkei 225 di bursa Tokyo ditutup turun tipis 0,09 persen menjadi 19.427,67. Sementara itu indeks Hang Seng berakhir turun 0,28 persen di level 21.574,76, bursa Shanghai ditutup turun 0,94 persen menjadi 3.110,15 dan indeks Straits Times di bursa Singapura melemah 0,25 persen ke posisi 2.874,86.

Adapun nilai tukar rupiah pada sore akhir pekan ini diperdagangkan menguat terhadap dollar AS di posisi Rp 13.452 per dollar AS.