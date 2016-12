Mendengar Nama Pria Ini, Bikin Reporter Ternganga, Ternyata Nama Anak dan Istrinya Tak Kalah Sulit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama pria asal Afrika ini jadi viral di media sosial karena pengucapannya yang sulit.

Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Ossas jadi viral usai video wawancara singkatnya dibagikan banyak akun di facebook.

Seribu lebih akun facebook yang membagikan videonya menjadikan Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Ossas terkenal.

Bahkan kini seluruh keluarganya juga ikut terkenal usai ia memposting mengenai nama istri dan anaknya.

"Many who ask me what is the name of your wife and children.

My wife name. jurrianmetallamoena kutubunauuroona onyenrarraugewemwem Osasla

My Son name : jholeasuna lapuslamarekanaujbck ugwemubwem osassla

Its Simple name".

Banyak yang bertanya padaku siapa nama istri dan anakku.

Istriku bernama : jurrianmetallamoena kutubunauuroona onyenrarraugewemwem Osasla

Anakku bernama : jholeasuna lapuslamarekanaujbck ugwemubwem osassla

Nama yang mudah.

Ucapan ulang tahun bagi sang putra yang berusia tiga tahunpun juga ramai dibagikan hingga 300 akun lebih dan dikomentari banyak akun.

"happy birthday my 3 year son jholeasuna lapuslamarekanaujbck ugwemubwem osassla," tulisnya.

Akun Rizal Rzkn berkomentar, "oooh aku tercengang Naufal."

Sementara akun Arno menuliskan, "Nama anaknya tambah ngeselin hahaha."

Lihat video berikut, betapa kagetnya sang reporter setelah Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Ossas menyebutkan namanya: