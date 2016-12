George Michael Meninggal, Duran Duran: "2016 Sebagai Tahun Kutukan"

BANJARMASINPOST.CO.ID - Para bintang showbiz dunia menyampaikan dukanya di Twitter meninggalnya musisi George Michael. George meninggal pada usia 53 tahun di kediamannya di Oxford, Inggris, tepat pada hari Natal.

Dilansir dari Hollywood Reporter dan Irish Times, para mantan punggawa Wham, grup band asal George Michael, juga menyampaikan belasungkawa dan kehilangan mendalam atas meninggalnya mantan rekan sepanggung mereka itu.

Musisi dan penulis lagu terkemuka Inggris, Martin Fry, menulis, "Hancur lebur mengetahui kepergian George Michael si bakat yang sungguh cemerlang #sad #sad #sad."

Grup band Duran Duran yang menandai 2016 sebagai tahun kutukan setelah para bintang rock dan pop seperti David Bowie, Prince dan Rick Parfitt juga meninggal dunia tahun ini, memposting pesan dalam akun Twitter resmi mereka: "2016, kehilangan lagi jiwa berbakat. Cinta dan simpati kami untuk keluarga George Michael."

Pemenang "X Factor" tahun ini, Matt Terry, menulis, "Tidaaaak! Aku enggak percaya! George Michael".

Bintang pop era 1980-an Howard Jones, yang terkenal berkat lagu 'I’d Like To Get To Know You Well", men-twit, "Enggak percaya George Michael tutup usia....salah satu penyanyi dan penulis lagu terhebat yang dihasikan Inggris Raya. Saya sedih sekali."

Bintang Star Trek William Shatner tak ketinggalan mengungkapkan duka dengan berkata "Apakah tahun ini telah lewat? Terlalu banyak orang yang meninggal dunia (tahun ini). Rest In Peace, George Michael."

Wali Kota London Sadiq Khan juga menyampaikan dukanya. "Sedih sekali mengetahui kabar tentang George Michael ini. Seorang talenta yang luar biasa yang membawa kegembiraan kepada jutaan dari kita lewat musiknya."

Penyanyi Amerika Serikat LeAnn Rimes Cibrian juga sulit menerima kabar kematian Michael ini dengan mencuit, " Omg #GeorgeMichael tidaaaak! Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak ! Kita telah kehilangan begitu banyak jiwa-jiwa cantik tahun ini."

Musisi AS terkenal lainnya, Randy Jackson, mengungkapkan kesedihan mendalamnya atas kehilangan Michael dengan mencuit singkat, "Wow. RIP George Michael".

Sedangkan komedian, aktris dan produser Ellen DeGeneres, mencuit,"Saya baru saja mendengar kematian sahabat saya George Michael. Dia sungguh bakat yang cemerlang. Sedih sekali."

Komedian, produser dan aktor yang kadang menyanyi, James Corden, yang lahir jauh setelah masa kepopuleran George Michael, nge-twit, "Dia inspirasi mutlak. Selalu di depan masanya."