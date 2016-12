Mau Meramal Nasib Jelang Tahun Baru, Datang Saja ke Hotel Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perayaan pergantian tahun juga digelar TreePark Hotel Banjarmasin di Ballroomnya pada Sabtu (31/12/2016) mulai pukul19.30 Wita hingga selesai.

Bertajuk Gala Dinner Tahun Baru 2017 dan Pirates of the Carebbian ada paket menginap superior Rp. 600.000,- nett tema "Pirates of the Carebbian.

Lalu ada paket Gala Dinner Tahun Baru untuk. Dewasa Rp. 200.000,- dan Rp. Anak usia 3-10 thn Rp.135.000, dengan menikmati masakan lezat dari Chef Intro Bistro.

Selain Makan Malam juga ada hiburan khusus dari Phentonicmatz Band, Roa (RIN OF ANGEL) Band, Borneo Modern Dance, Fashion Show, DJ Cewe - Callysta.

"Uniknya juga Cown Down, Ramal Nasib, Lukis di Wajah dan Photo Booth," kata Wibisono salah satu pengisi acara.

Mari bergabung kata dia bersamanya menikmati danlewatkan serunya malam tahun baru di TreePark Hotel Banjarmasin.