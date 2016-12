Rudy Prima Jadi Pemandu Acara Stasiun TV Hingga ke Kalbar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Karier seniman serba bisa Banua asal Banjarbaru, Rudy Prima semakin cemerlang di Banua. Selain sebagai penyanyi kini dia juga merambah dunia master of ceremony (MC).

Bahkan mantan penyanyi cilik era Julius Sitanggang, Hana Pertiwi dan Novia Kolopaking ini memandu tiga acara populer ditiga stasiun televisi Kalsel, Kaltim dan Kaltra.

"Kalau karier MC ya disyukuri saja. Soalnya dipercaya dimana-mana," kata dia.

Di Kalsel dia membawakan acara Rudy & Mistik program musik dan Banjar 90 talkshow di TVRI Kalsel.

Berikutnya di From Borneo with love di TVRI Kaltim dan Kaltara dan dua provinsi ini masih satu stasiun.

"Juga tampil Musik dan Wisata di TVRI Kalbar. Seluruhnya saya jadi main host atau pembawa acara utama," lanjut dia.

Rudy memang tergolong sukses Pebruari nanti Rudy bakal tampil di World Passanger Terminal Expo 2017 di Amsterdam, Belanda.

Rudy Prima ditunjuk mewakili Indonesia bersam seniman dari 32 negara lain diajang yang bertajuk The World's Leading International Annual exhibition and Conference for Airports and Airlines.

"Indonesia mengirim 26 seniman diambil dari sejumlah provinsi di Indonesia dan dari kalimantan cuma saya, sisanya DKI Jakarta, Bali, Jogjakarta dan Aceh," kata pencipta lagu berjudul Kesedihanku yang dipopulerkan Sammy Simorangkir ini.

Di 2017 nanti juga ujar Rudy establishednya sekolah milik untuk performing art school yaitu Rudy Prima School di Banjarbaru.

"Dimana didalamnya ada kelas modelling, kepribadian dan enterainer Class," sebut dia. (*)