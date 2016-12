Angga Langsung Juarai Kejurprov Gulat 2016

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih bermandikan keringat, Angga melakukan pendinginan sambil berjalan santai mengitari matras.

Sesaat setelah memenangkan laga final Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2016 kategori remaja gaya bebas putra kelas 35 kilogram, Selasa (27/12/2016).

Walaupun ini kali pertama bagi Angga mengikuti kejuaraan tingkat Provinsi, namun ia mampu menjadi juara di kategorinya.

Angga Dwi Irawan (13) merupakan atlit gulat dari Kabupaten Batola Kalsel.

Ia menjuarai Kejurprov 2016 yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Gulat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Banjarmasin Kalsel, setelah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut.

Pertandingan pertama melawan Sarwani atlit dari Kabupaten Tapin.

Pertandingan kedua melawan Bima Soleh, atlit dari Kota Banjarmasin, dan pertandingan final melawan Syahdan, atlit dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Saat ditanya lawan paling sulit yang dihadapi pada Kejurprov Kalsel 2016 ini, Angga mengaku pertandingan pertama melawan Sarwani, atlit dari Kabupaten Tapin yang paling sulit.

"Tenaganya besar sekali, tapi mungkin teknik saya sedikit lebih baik darinya sehingga dapat memenangkan pertandingan," tuturnya.

Putra dari M Irwansyah dan Dewi Rusdiyana ini, mulai berlatih dan menjadi atlit gulat sejak lima bulan lalu.

Menurut Angga latihan paling sulit dalam olahraga gulat adalah latihan teknik. Butuh waktu tiga bulan baginya untuk menguasai teknik gulat dengan baik.

Ia mulai fokus berlatih untuk Kejurprov 2016 sejak satu bulan terakhir. Total lima kali latihan perminggu dijalaninya.

Diluar latihan teknik, latihan fisik juga rutin dijalaninya seperti push up, sit up, pull up dan lari.

Tidak hanya puas dengan hasil yang diraihnya, menurutnya ia masih jauh dari cita-citanya untuk menjadi atlet gulat kebanggaan Kalsel dan Indonesia. (acm)