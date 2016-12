Harga Minyak Dunia Bakal Naik Tipis Usai Natal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga minyak dunia melanjutkan kenaikannya pada perdagangan pasca hari raya Natal Selasa (27/12/2016) waktu setempat.

Penguatan ini sejalan dengan upaya anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan negara-negara non-OPEC yang akan membatasi produksi guna mendongkrak harga.

Mengutip Channel News Asia, acuan harga minyak AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman bulan Februari 2017 naik 16 sen menjadi 53,18 dollar AS per barrel di New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Sebelumnya, indeks WTI ditutup naik 7 persen ke level tertingginya dalam 17 bulan pada akhir pekan lalu.

Sementara itu, acuan harga minyak Brent untuk pengiriman bulan Februari 2017 belum memulai perdagangan karena masih liburan Natal.

Acuan minyak Brent ditutup naik 11 sen pada level 55,16 dollar AS per barrel pada akhir pekan lalu.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak mengalami dukungan penguatan sejalan dengan kesepakatan OPEC dan negara-negara non-OPEC untuk menurunkan produksi minyak mereka hampir 1,8 juta barrel per hari (bph).

Penurunan produksi ini dilakukan per 1 Januari 2017 mendatang.