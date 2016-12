Investor India Bakal Bangun Pabrik Gula Terbesar di Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Provinsi Kalimantan Tengah kedatangan investor asal India yang akan membangun pabrik gula terbesar di Asia.

Investor dari India yang akan masuk ke Kalteng tersebut antara lain, MR. Lalit Kumar Ritital dari CMD of Authority of Indonesia Group yang datang bersama jajaran manajemennya seperti MR Dharmendra Singh adalah Direktor of Authority of Indonesia Group.

Hadir juga MR Anupam Kamboj adalah CEO Ultra Tec Enginering Company India, MR. Eka Supandi comisaries PT SAS, juga hadir MS. Susila Devi Direktor PT. SAS juga hadir MR. Paresh Kapopara Sr. Microbiologist and Land Surveyour serta MR. Kirit M. Gajera Sr. Land Surveyour and Gemologist.

Mereka datang, Selasa (27/12/2016) lewat bandara Tjilik Riwut dan langsung disambut oleh HM Asera Direktur Utama Sudevam Anugerah Sakti (SAS) untuk menghadap Gubernur Kalimantan Tengah.

"Mereka datang ke Palangkaraya akan bertemu dengan Gubernur Kalteng terkait rencana pembangunan pabrik gula terbesar di Asia tersebut," ujar HM Asera.

Menurut dia, hari ini pihaknya akan ekspose terkait rencana pembangunan pabrik gula tersebut dihadapan Gubernur Kalteng dan tandatangan MoU."ujarnya.