Semarak Latin Night di Malam Pergantian Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ingin merayakan tahun baru dengan suasana Latin Night? Bergabunglah dengan perayaan malam tahun baru di poolside Aston Banua Hotel & Convention Center Jl A Yani KM 11,8 Banjar. Acara malam tahun baru ini full dengan suasana latin dengan dekorasi lampu meriah.

"Selain nuansa latin, acara malam tahun baru di Aston juga akan dihibur dua DJ, yakni DJ Aliza dan DJ Black. Dua DJ ini akan membawakan musik dan irama mix latin. Nanti nya juga ada kabaret," ucap Kiky Public Relations Manager Aston Banua Hotel & Convention Center.

Di malam tahun baru pula juga ada spesial perfomance dari Band Aston. Untuk malam tahun baru ini, ada tiga paket yakni pertama paket full, yakni new year paket seharga Rp 250 ribu per orang, yakni satu dinner dan satu kali acara countdown.

Paket kedua, sambung Kiky, yakni dinner paket seharga Rp 170 ribu per orang dan paket ketiga countdown party, yakni Rp 150 ribu per orang. Nah, dari tiga paket tersebut masyarakat bisa memilih sesuai kebutuhan.

Masih penasaran kesemarakan apalagi di malam pergantian tahun baru? Baca edisi cetak Banjarmasin Post, Rabu (28/12).