Berikut Hasil Pertandingan Semifinal Kejuaraan Futsal AntarSLTP Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tim futsal SMPN 22 dan tim futsal SMPN 4 berhasil melaju ke babak final Kejuaraan Futsal AntarSLTP Sederajat Banjarmasin, Rabu (28/12/2016) di Upik Futsal Jl Pangeran Hidayatullah Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel). Kedua tim ini saling berhadapan di babak final yang dimulai sekitar pukul 12.00 Wita.

Tim futsal SMPN 22 yang menggunakan jersey jingga berhasil melaju ke babak final setelah mengalahkan tim futsal MTS Mulawarman dengan skor 5-4.

M Ridhani pemain bernomor punggung 6 menyumbangkan tiga gol, Angga pemain bernomor punggung 7 mencetak satu gol, dan M Fajar pemain bernomor punggung 15 juga mencetak satu gol untuk tim SMPN 22.

Sedang gol untuk tim futsal MTS Mulawarman dicetak oleh M Nursari no punggung 10 dengan dua gol, Setiawan no punggung 13 mencetak satu gol dan Denya no punggung 3 dengan satu gol.

Hasil pertandingan semifinal kedua antara tim futsal SMPN 7 yang menggunakan jersey biru muda melawan tim futsal SMPN 4 berjersey biru tua dimenangkan oleh tim futsal SMPN 4 dengan skor 1-3.

Gol untuk tim futsal SMPN 4 disumbangkan oleh Aidil bernomor punggung 23, Welly no punggung 20 dan Yoga no punggung 4 yang masing-masing menyumbangkan satu gol.

Tim futsal SMPN 7 hanya mampu mencetak satu gol yang itupun merupakan gol bunuh diri dari pemain tim SMPN 4. (acm)