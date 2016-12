Pertambangan Batu Bara Tak Lagi Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Batu bara memang masih menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan di 2016.

Namun sejak harganya tersungkur mulai semester II tahun 2012, si hitam ini seolah kehilangan keseksiannya.

Bahkan di 2017 mendatang, sektor pertambangan batu bara diprediksi masih belum bisa mengembalikan kinerja seperti semula. Walaupun memasuki penghujung tahun 2016, tepatnya mulai Agustus 2016, harga emas hitam ini mulai bergerak naik, meskipun relatif kecil 3-5 persen.

Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan target produksi batu bara tahun depan sebesar 413 juta ton terlampau tinggi untuk diraih, sehingga dikoreksi.

Komentar bernada pesimistis juga masih diutarakan pengusaha yang menggeluti pertambangan batu bara. Harga dinilai masih berpeluang fluktuatif sebab sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia.

Sementara saat ini kondisinya belum stabil, sehingga belum bisa diprediksi perkembangan pasar ke depannya.

"Kondisinya masih fifty fifty. Semoga bisa naik terus biar ekonomi ramai seperti dulu lagi. Harga batu bara saat ini vessel kisaran 45 dolar AS per ton," kata pengusaha batu bara, H Tajerian Noor.

Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang (Aspektam) Kalsel Muhamad Solikhin menyebutkan untuk batu bara jenis low kalori sudah 40 dolar AS per ton dan kadar middle 45 dolar AS - 50 dolar AS per ton karena terkerek penguatan harga minyak mentah di pasar dunia.

Kondisi pertambangan batu bara saat ini beda dengan beberapa tahun yang lalu. Saat batu bara jaya, roda perekonomian Kalsel berjalan cepat.

Berbagai sektor ikut terdongkrak, sebut saja seperti ritel, usaha jasa, otomotif dan perhotelan. Sebaliknya, saat batu bara terpuruk, sektor-sektor ini pun turut terpuruk. Tingkat okupansi perhotelan menurun dan penjualan otomotif turut anjlok.