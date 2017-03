Polsek Amuntai Tengah Kini Dilengkapi SKCK Online

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Pembutan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kini sudah bisa dilakukan secara online di Polsek Kota Amuntai Tengah.

Peralatan untuk mendukung program tersebut juga telah terpasang.

Humas Polres HSU Iptu Alam Saktiswara mengatakan alat SKCK online kini telah terpasang di ruang unit intelkam Polsek Amuntai Kota.

Pemasangan alat ini akan mempermudah dalam proses pembuatan SKCK di Polsek Amuntai Tengah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Pemasangan yang dilakukan oleh pihak ketiga berupa Barcode Reader Zebra LI2208, Camera CanonEOS 1200D Kit Black lengkap dengan Tripod.

Scriptel ST1550 Digital Signature Pad, ‎ E-ID Reader sekaligus dengan aplikasi recording data KTP Elektronik B-Cat Biomorf, Fingerprint Livescanner ( 10 jari ), Backdrop Warna Merah Logo Intelkam Polri, dan Printer All In One.

Karena telah berbasis online, teknisi juga memasang perangkat jaringan berbasis LAN.

"Data pemohon disesuaikan dengan data kependudukan di KTP Elektronik, karena alamat pemohon harus sama dengan yang tertera di identitas," ujarnya. (*)