Sampai Pukul 21.00, konser Bara suara Belum Dimulai

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hingga pukul 21.02 Wita, konser Bara Suara yang ditunggu-tunggu pengunjung belum juga mulai.

Acara bertema Soundbox 2016 ini masih diisi oleh penyanyi wanita Sheila Ikhfa yang melantunkan lagu Don't Let Me Down bersama Dj Rachel.

Pengunjung terus berdatangan memasuki ruangan gedung Sultan Suriansyah di Jalan Kayutangi.

Panitia terus aktif melakukan pemeriksaan fisik terhadap penonton yang memasuki ruangan Konser.

Meski sudah lewat pukul 21.00 Wita, penonton masih sabar berada di ruangan menunggu band utama di acara Dies Natalies Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.

Beberapa penonton memilih untuk menunggu keluar karena kepanasan di dalam gedung. (*)