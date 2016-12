Tolak Job Malam Tahun Baru, Titi DJ: Anak Saya Protes!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Malam pergantian tahun kali ini terasa berbeda bagi penyanyi Titi DJ. Pasalnya setelah beberapa tahun sebelumnya, Titi menolak untuk mengambil pekerjaan saat malam pergantian tahun.

Hal itu diambil demi memenuhi keinginan anaknya yang ingin berkumpul bersama.

"Dua tahun lalu saya ambil kerja di tahun baru, anak saya protes, kok kerja terus. Jadi tahun baru ini saya nggak ambil kerjaan. Memang udah tiap tahun kerja sih tapi khusus tahun ini mutusin nggak kerja untuk sama anak-anak," ungkapnya saat ditemui di Lippo Mal Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Rencananya wanita yang pernah menikah sebanyak tiga kali itu ingin berkumpul bersama anak-anaknya.

Destinasi favorit pun sudah disiapkan oleh wanita pemilik nama lengkap Titi Dwijayati itu.

Ia dan anak-anaknya memilih Bali sebagai tempat kumpul keluarga saat malam pergantian tahun.

"Saya mau ajak ke Bali, kumpul sama anak-anak di sana. Walaupun mereka udah punya acara masing-masing, udah besar kan, tapi paling dinner. Habis itu mereka mencar deh sama temen-temennya, anak-anak juga ada acara sama temennya," ujarnya.

Namun demikian Titi mengaku segala kemungkinan masih bisa terjadi. Pasalnya bukan tidak mungkin dirinya pada saat-saat terakhir, tiba-tiba mendapatkan tawaran menarik untuk mengisi malam pergantian tahun baru.

"Tapi nggak tahu ya kalau last minute ada tawaran. Beberapa tahun lalu sering tuh last minute tiba-tiba. Tapi kalau ada tawaran last minute bisa kerja sambil liburan, bawa anak-anak ya diambil aja, kenapa nggak ya kan," ungkapnya.