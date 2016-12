Harga Komoditas Logam Industri Melambung Akibat Pasokan Menipis

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga komoditas logam industri tahun ini berhasil mencatatkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun 2015. Menipisnya pasokan logam industri di pasar global di saat permintaan justru naik, membuat harga komoditas ini melesat.

Ambil contoh harga timah. Mengutip Bloomberg, Rabu (28/12) pukul 13.50 WIB, harga timah kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange merosot 0,51% dibanding hari sebelumnya ke US$ 20.992 per metrik ton. Sejak awal tahun, harganya sudah melesat 44,22%.

Harga nikel kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange juga sudah meroket sekitar 16,96% sepanjang tahun ini. Rabu (28/12) per pukul 14.20 WIB, harga komoditas ini tergerus 0,90% ke US$ 10.316 per metrik ton.

Sementara harga tembaga kontrak pengiriman tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) Jumat (23/12) lalu turun 0,89 % ke US$ 5.469 per metrik ton. Kalau dihitung sejak awal tahun, harga tembaga sudah terkerek 18,66%.

Lalu harga aluminium sudah melesat sekitar 16,7% sepanjang tahun ini. Pada penutupan perdagangan Jumat lalu, harga aluminium kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange (LME) menyusut 0,17% jadi US$ 1.719 per metrik ton.

Secara umum, analis menilai kenaikan harga komoditas logam industri masih belum akan berhenti tahun depan. Biar lebih jelas, silakan simak ulasan berikut.

- Timah

Direktur Garuda Berjangka Ibrahim menjelaskan, keringnya pasokan timah global jadi faktor utama melesatnya harga timah. Selain pengetatan aturan ekspor timah di Indonesia, produksi Myanmar ternyata tidak bisa mengisi kekosongan pasokan di pasar.

International Tin Research Institute (ITRI) memperkirakan, tahun ini produksi timah Myanmar stagnan di 50.000 ton. Alhasil stok timah global di 2016 cuma 25.000 ton. "Terlihat jelas semakin mendekati penutupan tahun, pergerakan harga timah justru makin bagus," kata Ibrahim.

Tahun depan, Ibrahim memprediksi bakal ada koreksi harga sesaat. "Kekurangan pasokan ini masih akan berlanjut, tapi perlu mewaspadai aksi produsen yang akan menggenjot produksi demi memanfaatkan kenaikan harga," analisa Ibrahim.