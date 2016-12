Heboh di Medsos, Dua Selebritis Ini Berlibur Keliling Negara Paman Sam

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi sensasional Syahrini (34) menghabiskan waktu liburan akhir tahun 2016 ini dengan mendatangi kembali Amerika Serikat (AS).

Setelah west coast dan mengunjungi San Francisco, Syahrini ‘terbang’ lagi ke east cost dan berlibur di New York.

Kali ini pelantun Sesuatu dan Kau yang Memilih Aku itu mengajak ibu dan keluarganya berlibur.

Di akun media sosial Instagram @princessyahrini, Syahrini hampir setiap hari memamerkan liburannya itu.

Rabu (28/12) misalnya, bekas pasangan duet Anang Hermansyah itu melakukan ice skating ditengah Central Park, taman kota terbesar di pusat Kota New York, yang sedang bersalju.

Been A While Since The Last Time I Skate, Having Such A Good Time Here In NYC! !!! ⛸⛸⛸ #PrincesSyahrini #NewYork_27December2016



Sebelum tiba di New York, Syahrini mampir menikmati Frankfurt di Jerman.

Tidak hanya Syahrini yang sedang berlibur.

Sejumlah selebritas lainnya juga memilih meninggalkan Indonesia untuk menikmati waktu liburan akhir tahun mereka di Eropa, AS dan kawasan Asia Tenggara.

Melalui akun Instagram @inijedar, bintang serial televisi Jessica Iskandar (28) bercerita soal liburannya di Belanda.

Setelah mampir ke Amsterdam di Belanda, Jessica yang mengajak El Barack Alexander, putra semata-wayang buah hubungan asmaranya bersama pria asal Jerman bernama Ludwig Franz Willibald Maria Joseph, menuju Swiss.

Di Kota Zurich, Swiss, Rabu kemarin, Jessica mengunggah foto kemesraan bersama El dari dalam kamar hotel.

Selain El, Jessica yang belakangan dikabarkan sedang dekat bersama Vicky Prasetyo, lawan mainnya di serial komedi Pesbukers (ANTV), juga ditemani Erick Iskandar, kakak kandungnya.

“Cintaku kepadamu seperti canals di Amsterdam, tak pernah putus dan selalu mengalir,” kicau Jessica kala mengunggah foto ciuman pipinya dengan El di Canal Amsterdam.

inijedar

Cintaku padamu seperti canals di Amsterdam, tak pernah putus dan selalu mengalir. @inijedar @alexanderbarackel #amsterdam #jedar #jessicaiskandar #el #elbarack #travel #travelling #netherlands #europe #winter #christmas #merrychristmas #whitechristmas #red #mother #momandson #actress #artis #morning #love #canals